Una mujer admite que va a regalar a sus nietos "todo lo que pidan" por Navidad: "A uno le he comprado un coche"

Isma Juárez conversa en este vídeo con algunos de los asistentes al encendido de las luces de Navidad en Madrid. Allí conoce a "Victoria la Grande", que asegura que para ella solo pide salud, pero que a sus nietos les va a regalar "todo lo que me pidan".

Isma Juárez estuvo en el encendido de las luces de Navidad en Madrid el pasado viernes, todo un desafío para los asistentes, pues muchos de ellos estuvieron esperando durante horas hasta el momento en el que se daba el pistoletazo oficial a las fiestas.

"Después de estar horas, me he tenido que ir casi mareada", le comenta una mujer en el vídeo sobre estas líneas, donde asegura que desde su posición "solo veía la estrella del árbol". El reportero también pregunta a dos chicas hasta cuándo dejan puesta la iluminación navideña, a lo que que una de ellas le responde que "hasta enero". "Eres de las que la quitan, yo no", le responde Isma.

El reportero también conoce a "Victoria la Grande", pues afirma que tiene un título nobiliario. Además, sostiene que lo único que pide para estas navidades es salud, si bien a sus nietos les va a regalar "todo lo que me pidan": "A uno le he comprado un coche", comenta Victoria, mientras Isma le pide uno para él también.

"Yo no tengo coche, yo voy en patinete y en bici", apunta ante la incrédula entrevistada, a la que incluso muestra los dientes que se ha roto yendo en bici. "Te los han arreglado muy bien, más bonitos de lo que los tenías", le comenta divertida Victoria.