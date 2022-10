Esperanza Aguirre "tuvo lugar la mayor charca de ranas de todos los tiempos" durante su mandato, expresa El Gran Wyoming, que está convencido de que como durante su gobierno tuvo tanta "mala suerte con la gente con la que eligió rodearse", ahora se le está compensando con "muy buena suerte" porque "cada vez que se ve involucrada en alguna investigación judicial" se archiva la causa contra ella.

Esto es lo que ha sucedido con la financiación ilegal del PP, que el juez García Castellón ha decidido archivar la causa contra ella, a pesar de que sí reconoce que hubo una 'caja B' y que el dinero negro sirvió para que el PP se presentara a dos autonómicas. Y, es que, a pesar de que "el sistema de financiación fue orquestado por cargos de confianza de Aguirre", ella "no tuvo nada que ver", expresa el presentador. Y con esta, "ya van unas cuantas veces que la expresidenta se libra de pasar por un juzgado", matiza Wyoming, que recuerda que estuvo investigada por la "Gürtel, la Lezo y la Púnica", aunque en todas ellas la justicia consideró que no tuvo nada que ver. "No hay mujer más afortunada de este país", concluye su monólogo El Gran Wyoming.