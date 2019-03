Wyoming: "Con el fraude de las tarjetas parece que no queda ninguna institución inmaculada en España"

MINUTO DE ORO DE 'EL INTERMEDIO'

86 altos cargos de Caja Madrid están tras el fraude millonario de las 'tarjetas opacas'. Wyoming explica que hay consejeros del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de los sindicatos... "Hasta un jefe de la Casa Real... Parece que no queda ninguna institución inmaculada en España", exclama. Entre ellos, el presentador destaca al consejero propuesto de Comisiones Obreras, Juan José Azcona Olondriz, que gastó de su 'tarjeta opaca' 100 euros: "Menos mal que no se dedicó a atracar farmacias, si no en vez de la pasta se hubiese llevado una caja de ibuprofenos". Este fue el momento más visto del programa con más de 2.5 millones de espectadores y un 16'1% de share.