Wyo: “La Generalitat sigue con la consulta la lógica informativa que se sigue con los cuernos”

CONSULTA SOBERANISTA I MINUTO DE ORO

El Gobierno catalán resquebraja el frente soberanista al admitir que la consulta podría no celebrarse. Homs afirmaba que el referéndum podría anularse si no se habían superado los obstáculos legales antes del próximo día 15. Posibilidad que no ha gustado nada en Esquerra Republicana. Además, la consulta soberanista cuenta con otro inconveniente: la dimisión del jurista Joaquim Brugué, uno de los siete miembros de la junta electoral creada por Artur Mas. Y es que son muchas las voces que denuncian que el Gobierno siga adelante con el referéndum sabiendo, a su juicio, que no tendrá lugar.