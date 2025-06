Mikel Ayestaran, de la falta de alimento en Gaza: "Hay un problema grave con la cicatrización de las heridas"

Mikel Ayestaran analiza las consecuencias de la falta de hambre en Gaza: "Las operaciones son bestiales, pero la gente está desnutrida y las heridas no cicatrizan bien por la falta de vitaminas".

Mikel Ayestaran expone en el plató de El Intermedio que en la Franja no entran nuevas remesas de dinero, lo que ha provocado que el dinero en metálico escasee y que, debido al uso, los billetes están cada vez más deteriorados.

El corresponsal destaca que a la falta de comida se une que no tienen dinero en metálico para poder comprar el alimento que se puedan encontrar. "Aunque pudieran encontrar no tienen dinero", asegura Ayestaran, que afirma que "ha pasado una cosa muy grave con el tema del hambre": "Han muerto 54.000 palestinos por bombardeos, parece que les pueden matar de bombas pero no de hambre".

"Cuando hemos visto las primeras fotos del hambre es cuando hemos visto las primeras reacciones, es preocupante", asegura el periodista, que destaca que "los hospitales están teniendo un problema muy grave con la cicatrización de las heridas".

"Las operaciones son bestiales, pero la gente está desnutrida y las heridas no cicatrizan bien por la falta de vitaminas y de todo", explica Ayestaran, que afirma que los sanitarios dicen que vamos a tener un problema a "corto, medio y largo plazo".