Isabel Díaz Ayuso ha decidido bromear en la Asamblea de Madrid a cuenta del cambio climático y el caso de Iñigo Errejón ante las preguntas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. La portavoz ha preguntado a Díaz Ayuso por su políticas contra el cambio climático, "y, ¿qué creéis que ha hecho la presidenta?", pregunta Dani Mateo, "faltar a su rival pero esta vez sin utilizar la palabra fruta".

"¿Usted me ha preguntado por el clima o por el clímax?", pregunta la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si de algo sabe su partido es de calentamiento... cuéntame, amiga, yo sí te creo", añade, "¿llegaban solas y borrachas cuando salían con Errejón de noche?".

"Clima, climax, calentamiento por lo de Errejón", comenta Dani, "lo que no se pilla muy bien es que, en un momento como este a Ayuso le de por hacer chistecitos con otro tema bastante delicado". El colaborador no duda en enviar un mensaje directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Señora Ayuso, debería asumir algo que yo asumí hace mucho tiempo... no todo el mundo vale para hacer humor".