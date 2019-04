Wyoming y Dani Mateo reciben la querella por el chiste del Valle de los Caídos: "Ya soy un hombre completo"

TENDRÁN QUE IR AL JUZGADO EN UNAS SEMANAS

Después de varias semanas, Dani Mateo y Wyoming han recibido la notificación de la querella interpuesta por la Asociación en Defensa del Valle de los Caídos. "Por fin soy un hombre completo, he plantado un árbol, he escrito un libro, he tenido un hijo y me ha puesto una querella la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos", señala Wyoming, mientras que Dani Mateo se resigna: "Con el tiempo que voy a pasar en la cárcel voy a poder escribir una trilogía".