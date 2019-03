Wyoming da la bienvenida a la Ley Mordaza con confeti: "Tranquilos, el Gobierno aprieta pero no ahoga"

EL CAÑÓN DE CONFETI VUELVE A FALLARLE A WYOMING

Acaba la cuenta atrás y, al fin, la ley de Seguridad Ciudadana ha entrado en vigor. El Gran Wyoming quiere celebrarlo como se merece y, como ya va siendo costumbre, intenta, sin éxito, lanzar confeti en plató: "Bienvenida seas ley Mordaza. Españoles, a partir de ahora no podréis rodear el Congreso, ni el Senado, ni los Parlamentos autonómicos, no vais a poder rodear ni una rotonda, pero tranquilos, el Gobierno aprieta pero no ahoga".