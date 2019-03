José Manuel Soria tiene mala memoria también para la letra de las canciones

TAMPOCO SABE NI RECUERDA TENER UNA COMPAÑÍA OFFSHORE

El Intermedio recupera un vídeo de una fiesta canaria en la que Soria canta con un grupo de folclore "échale vino tinto a ese coche que no arranca" pero cuando se acaba el estribillo Soria no se sabe más de la canción y balbucea la letra para acertar sólo con las sílabas finales, un clásico. Wyoming apunta que "o Soria tiene mala memoria o el vino no se lo echaron al final al coche".