Son mayores de 40 y hasta tienen canas: El Intermedio recoge las quejas de los 'becarios' españoles

El Intermedio entrevista a señores y señoras que superan los cuarenta y aseguran trabajar de becarios en diferentes empresas.

"Llevo 30 años de becario en una multinacional pero me da igual porque, como dice mi madre, lo importante es meter cabeza", comenta uno de los supuestos becarios entrevistados por el equipo .

Otra señora cuenta que sus "tres carreras y tres másters" le han servido para mucho: "Ahora hago las fotocopias de tres en tres".

"Hace 26 años que empalmo becas, pero no me importa porque lo que me interesa ahora es hacer un buen currículum", asegura otra entrevistada.

Un hombre cuenta que trabaja diez horas diarias como becario, pero que se le pasa la semana volando con "los after work y los casual fridays".

"Mi jefe me ha dicho que en diez años me hace un contrato de trabajo. ¡Ay qué nervios!", dice otra mujer.

Durante las entrevistas a pie de calle, una mujer ha lanzado una inesperada petición de trabajo a Wyoming: "Aunque no te trague mucho, contrátame"

