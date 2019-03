¿Puede el Gobierno de la Generalitar convocar un referéndum sobre la independencia de cataluña?

Arbós: "No puede porque no tiene las competencias para convocarlo y, aún menos, si es sobre la independencia".

Queralt: "Sí, de hecho lo ha convocado porque las instituciones no se sienten vinculadas por la normativa española debido a los portazos que han recibido. Está en un momento revolucionario, se han roto marras. Dicen que hay más legalidades que la española".

¿Podría hacerlo el Gobierno de España?

Arbós: "No, la Constitución sólo admite referéndum vinculantes sobre la independencia en dos tipos de casos: con procedimientos de reformas de la propia Constitución Española y con procedimientos de aprobacoión o modificación de algunos estatutos de autonomía".

Queralt: "Sí, y lo debería de haber hecho hace tiempo. Un referéndum a la inglesa tiene suficiente potestad para ello porque una cosa es quién lo convoca y otra quién vota".

¿Sería necesario cambiar la Constitución de 1978 y hacer un referéndum en toda España para reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña?

Arbós: "Sí, sería imprescindible porque el artículo 2 de la Constitución establece la indisoluble unidad de la patria española, y la independencia significa convertir a España en un estado divisible".

Queralt: "No es necesario, la independencia no la determina ningún estado porque ninguno va a darla voluntariamente. El reconocimiento debe ser internacional, mientras haya éste, poco importa lo que diga el Gobierno de España".

¿Dónde reside la soberanía para convocar un referéndum de este tipo: en el pueblo español o en el catalán?

Arbós: "Según la Constitución sólo hay una, y reside en el conjunto del pueblo español".

Queralt: "Sobre el destino del pueblo catalán decide el pueblo catalán".

¿La legislación internacional avala la celebración del referéndum catalán?

Arbós: "No, aunque las Naciones Unidas reconocen el derecho a la autodeterminación y España se haya adherido a estos tratados, las propias Naciones Unidas restringen ese derecho a dos supuestos: a los pueblos que se encuentran en situación de dominio colonial y a los pueblos cuyos individuos son perseguidos".

Queralt: "Siempre que sea un referéndum pacífico, con una mínimas garantías razonables y se hayan podido expresar los partidarios de las diferentes opciones, la comunidad internacional tiene en cuenta las dificultades que puede tener y lo acepta".

¿Continuaría una Cataluña independiente perteneciendo a la Unión Europea?

Arbós: "No, porque si se independiza de España y ésta es miembro de la UE, Cataluña, como estado independiente, tendría que seguir todos los procedimientos previstos en los tratados de la UE".

Queralt: "Creo que sí. Si no en la UE durante un tiempo formalmente, continuaría perteneciendo al Euro desde el primer momento, seguiría siendo la parte del sur de Europa que más inversión extranjera recibe, la mayoría alemana, y, lo más importante, los catalanes seguirían siendo constitucionalmente españoles porque los españoles de origen no pierden nunca nacionalidad, así que seguirían siendo europeos".

¿La ley de desconexión sustituye a la Constitución y al Estatuto de Autonomía?

Arbós: "Lo pretende, pero no puede. Lo pretende porque se presenta como una ley suprema que no reconoce a ninguna por encima, pero no lo puede hacer porque resulta incompatible con la Constitución. Por eso, nos encontramos en una crisis como esta, porque el Parlamento aprueba leyes que se sitúan completamente fuera del marco de la Constitución".

Queralt: "Sí, la sustituiría temporalmente hasta una constitución de verdad. Es una ley puente que dejaría vigente los derechos fundamentales que reconoce la propia Constitución como el Euro, el Derecho Europeo y todas las relaciones etre particulares. Por eso, el cambio sería institucional, pasaríamos de una monarquía a república y, además, algunos órganos españoles no existirían".

¿Qué legitimidad tendría un estado catalán surgido del resultado del referéndum del 1-O?

Arbós: "Desde el punto de vista interno, ninguna, y desde el punto de vista externo, se debería de ganar la legitimidad convenciendo a otros estados de que te reconozcan, y esos estados van a reconocerte en la medida en la que les resulte más ventajoso que seguir apoyando a España, que es un país de la UE".

Queralt: "La tendría toda, aunque al principio algunos miembros de la comunidad europea no la reconozca es normal. Quizá hubiera sido más bonito toda pactado, al final, habrá pactos".

Para tener un conocimiento básico de nuestra Constitución ¿es necesario leerse el libro o podemos esperar a que estrenen la película?

Arbós: "Mejor el libro porque me temo que cuando salga la película no terminará bien".

Queralt: "Si los actores de la película son los mismos que ahora están leyendo el libro, ni lo uno ni lo otro".