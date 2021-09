El Gran Wyoming anuncia por qué en Estados Unidos se ha vivido un día de felicidad para muchos: el estado de Virginia ha retirado una estatua dedicada al general confederado Robert E. Lee. Así, la capital de los estados esclavistas del sur ha conseguido librarse de esta ofensa para la población negra después de 131 años. Sin embargo, dice el presentador, no entiende como España, que ha adoptado numerosas costumbres estadounidenses -como celebrar Halloween, desayunar zumo y tortitas o llamar a un hijo 'Kevin' aunque seas de Logroño-, no haya adoptado esta.

Y es que tras una sentencia judicial, que no ha sido recurrida por el Ayuntamiento de Madrid, se ha vuelto a poner una placa a Millán-Astray, responsable de la oficina de prensa y propaganda del régimen franquista. Este no es el único caso, también han vuelto al callejero otros nombres peores, como el dedicado al crucero Baleres, un navío que en 1937 se dedicó a bombardear a las cerca de 150.000 personas que trataban de escapar de las tropas franquistas hacia Almería. "Es el momento de volver a copiar a los americanos y entender que no se debe seguir enalteciendo a quienes oprimieron y mataron a una parte de la sociedad durante tantos años", ha manifestado el presentador.

'Fascistour', el tour que recorre Cristina Gallego

Cristina Gallego presenta en El Intermedio 'Fascistour', el tour de España sobre los homenajes del fascismo.