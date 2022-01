En el año 1993, el cantante Miguel Ríos recibió la Medalla de Oro de la mano del rey Juan Carlos I, un momento que El Gran Wyoming ha querido recordarle en El Intermedio. La reacción de Miguel Ríos ha sido de lo más divertida, e incluso se ha animado a confesar un comentario que el ahora emérito le hizo.

"¿Por qué me lo recuerdas? Me dijo, 'Hoy hay dos reyes en la sala, el rey de España y el rey de rock', qué chiste más malo, ¿no?", ha contado el cantante. Además, ha considerado "terrible" todo lo que se ha descubierto sobre Juan Carlos I y afirma que "nunca esperaba que fuera a cometer este fallo tan terrible". "No se puede ser obscenamente rico y querer ganar dinero a costa de todas las cosas con las que lo ha conseguido", ha matizado el artista.

Además, durante la entrevista, Miguel Ríos ha desvelado en El Intermedio dos de los artistas que le acompañarán en Rock and Ríos. "No se te puede ocultar nada", ha bromeado.