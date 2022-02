Para comprobar el nivel de hartazgo entre los investigadores españoles, El Intermedio ha acudido a la manifestación que ha tenido lugar en Madrid frente al Congreso de los Diputados con su tradicional 'Punto de desahogo', donde los afectados puedes confesar sin tapujos qué es lo que piensan realmente. Esta vez, el punto de desahogo se llama 'Estoy hasta las probetas', donde analizan la situación de la Ciencia.

"El sueldo base de la FPU, que es un contrato de formación de profesorado universitario no llega a los 1.000 euros al mes en los dos primeros años", critica un joven, que afirma que "es el que más prestigio tiene, pero ese prestigio no se traduce en sueldo ni garantías": "Reivindico que no se nos trate como trabajadores de segunda, estamos haciendo trabajo para el progreso de la sanidad, de la psicología, de 20.000 disciplinas". Pero este chico no es el único investigador indignado. En el vídeo principal de esta noticia puedes descubrir todos los testimonios.