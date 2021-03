Por el Día de la Mujer, El Intermedio sale a la calle con su punto de desahogo para que las mujeres estallen y digan claro de qué están 'hasta el coño'. "Estoy hasta el coño de que se diga que hay igualdad y que no es necesario el 8M, ¡es necesario porque no siguen matando y violentando", denuncia una mujer indignadada.

Pero no es la única, muchas mujeres se han sumado a esta propuesta y han denunciado en este punto de encuentro qué es lo más les molesta. "Estoy hasta el coño de que estando soltera me llamen puta por enrollarme con el tío que me dé la gana", lamenta una joven mientras que otra mujer señala que está "hasta el coño de que digan que ser feminista es ser radical". Acoso sexual, piropos, críticas al feminismo, las únicas responsables de los cuidados... las mujeres estallan en el vídeo principal de esta noticia sobre el machismo que todavía sigue vigente en la sociedad.