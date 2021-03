El Intermedio ha entrevistado a Pablo Iglesias el mismo día en el que ha anunciado que abandona el Gobierno central para ser candidato de Unidas Podemos a las elecciones de la Comunidad de Madrid el próximo cuatro de mayo.

Tras la entrevista en la que ha apostado por una candidatura conjunta con Más Madrid, y ha afirmado que estaría dispuesto a no ocupar el primer lugar de la lista electoral si así lo deciden los inscritos, el político ha bromeado con El Gran Wyoming sobre la posibilidad de que el presentador fuese también candidato. "Yo me presento porque no te presentas tú", ha dicho, causando cierta sorpresa también en Wyoming.

Y así, añadía: "Esto no se sabe, pero yo le estuve intentando convencer y al final, como estás untado de pasta no quieres ir a ganar las elecciones a Ayuso". "Nos hubiera ido de maravilla, tú sí que me ganabas las primarias".

"Lo tengo todo menos vocación de servicio, pero sí que tengo vocación de contratar al servicio", ha respondido entre risas el presentador del programa.