Mientras la atención mediática sigue puesta puesta sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, El Intermedio sale a la calle para averiguar si los jóvenes españoles saben qué está pasando y si son conscientes de que esta situación podría acabar desembocando en una guerra.

En el vídeo sobre estas líneas comprobamos algunas de las vías desde las que reciben información. Las hay que afirman "no veo las noticias, me deprimen mucho", mientras otras reconocen que se han enterado a través de diversas fuentes, como su profesora de inglés que le ha dicho "que la cosa es entre Rusia y Ucrania" o influencers que aseguran que "todo es una mentira, como lo del apagón de la luz que iba a haber". Al final, la joven se sincera diciendo que "no lo sé, no tengo mucha idea de esto, la verdad".

"Solo he escuchado al padre de mi novio muy enfadado"

Entre los entrevistados, también encontramos a otra joven que asegura que lo que le ha llegado sobre el conflicto ha sido a través del padre de su novio, afirmando muy enfadado "que vamos a acabar todos en guerra". Lo puedes ver en este vídeo: