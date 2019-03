“Me ha dejado por mensaje una persona que jamás he conocido”

LOS CORREOS VERGONZOSOS DE LOS CIUDADANOS

Urdangarín no es el único español que ha enviado correos electrónicos vergonzosos y comprometedores. ‘El Intermedio’ sale a la calle para demostrarlo. Cursiladas, declaraciones, cosas de amigos, mensajes erróneos… Como el e-mail que le mandaron a un chico al que le dejaron por mensaje alguien que no conocía “Sufrir una ruptura nunca es bonito pero ha sido la que mejor he llevado”.