Daniel Campos: "Si el juez encuentra indicios que le lleven a la 'Sala Hot', puede ir a registrarla con su secretario judicial"

WYOMING BROMEA CON EL PERIODISTA DE LASEXTA NOTICIAS

La Fiscalía no pide medidas cautelares para Rodrigo Rato pero durante el registro de su domicilio y de su despacho profesional es posible que se encuentre algo que les puede hacer cambiar de opinión. Y es que tal y como informa el reportero de laSexta Noticia Daniel Campos a 'El Intermedio' "el registro es muy importante" porque "todo lo que se incaute puede determinar la instrucción judicial". Además, aunque no le consta al periodista que haya más registros, no descarta que "si el juez encuentra indicios que le lleven a la 'Sala Hot' puede ir perfectamente con su secretario judicial".