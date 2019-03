Dani Mateo: "Deberíamos llamar al rey 'Juan Carlos I y cigarrito de después'"

EL MONARCA NO TENDRÁ QUE SOMETERSE A LA PRUEBA DE PATERNIDAD

El rey Don Juan Carlos no tendrá que hacerse la prueba de paternidad porque, según la Fiscalía, no existe un mínimo principio de pruebas sobre la veracidad de las afirmaciones de la supuesta hija del rey, la belga Ingrid Sartiau. Como Dani Mateo no se quiere quedar con la duda, a falta de pruebas de ADN, 'El Intermedio' ha hecho la prueba de Google, buscando 'hijo bastardo de Juan Carlos I' y lo ha comparado con los resultados de Julio Iglesias. Mientras el monarca obtenía 186.000 resultados, el latin lover español no obtenía ni siquiera la mitad. Por ello, el colaborador propone llamar al rey "Juan Carlos I y cigarrito de después".