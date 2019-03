“Lo bueno de las elecciones de EE.UU. es que no va a ganar el PP”

WYOMING SOBRE LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS

Quedan menos de 24 horas para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Thais Villas y Usun Yoon tienen claro su voto. Thais votará al partido de Obama porque el negro combina con todo y porque todas las guapas lo apoyan: Beyonce, Madonna, Sarah Jessica Parker…. Usun, sin embargo, elige a Romney porque no es racista y porque no quiere estar en el mismo grupo que su compañera de programa. Para Wyoming, estas elecciones tendrán algo bueno. Y es que, “esta vez no va a ganar el PP”.