Así recibe Madrid al autobús de El Intermedio contra la transfobia de 'Hazte Oír': "Ito, ito, ito, ¡mi niña tiene pito!"

Arcópoli se une a la iniciativa de El Intermedio con un autobús del "respeto y la libertad" frente al de Hazte oír, que "siembra el odio"

El autobús ha llegado sobre las 10.30 horas al templo de Debod, donde le esperaba un grupo de activistas LGTBI, que ha coreado consignas como 'La transexualidad no es una enfermedad'. En contraposición con el mensaje de Hazte Oír, en este autobús, de color verde, se puede leer 'Esto es un pene. Esto es una vulva ¿Y esto qué es? La identidad de género no se elige. Que no la elijan otros por ti'.

El lema está acompañado de imágenes de los aparatos reproductores femenino y masculino junto a otra de El Gran Wyoming.

El vocal de delitos de Odio de Arcópoli, Rubén López, ha tildado de "fabulosa" la idea de sacar a la calle un autobús "basado en el respeto, la igualdad y la libertad", que son los valores, que, según ha asegurado, ellos defienden.

"Valores para todos sin invisibilizar a nadie, lo contrario que hacen estos grupúsculos ultraconservadores como Hazte Oír", ha apostillado.