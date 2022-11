Después de la masiva manifestación por la sanidad pública en Madrid, Andrea Ropero entrevista en El Intermedio a María Cuesta. Esta médica de Urgencias extrahospitalarias hasta hace poco ejercía en La Cabrera, un pequeño pueblo de la sierra de Madrid cuyo centro de salud, con una población de referencia de 10.000 habitantes, ha visto reducida en los últimos días su plantilla a la mitad.

"Basta ya, se está poniendo en juego la salud de todos los madrileños, es está poniendo en peligro", destaca Cuesta, que cuenta cómo el polémico plan de reestructuración de las Urgencias extrahospitalarias de Madrid: "Llevaba 14 años siendo interina rural en La Cabrera, he atendido a niños desde los 3 años hasta ahora". "Con un email de madrugada todo eso cae y me mandan al día siguiente a ser médica urbana, para lo que no estoy preparada ni concienciada", critica.

Además, María Cuesta insiste en que "no hay un problema de médicos" sino de las "condiciones laborales": "El problema se soluciona ofreciendo contratos para estas reaperturas de las Urgencias de las mismas características que teníamos los médicos de las Urgencias rural. Por eso, carga duramente contra la política de Isabel Díaz Ayuso, de la que afirma que "no ha hecho bien las cuentas": "Tenemos médicos suficientes, no se hace porque se está gastando el dinero en edificios vacíos, no se está invirtiendo el dinero en recursos humanos".