Andrea Ropero entrevista a Macu Mora, médica en el hospital de El Hierro sobre la crisis migratoria que afronta la isla después de vivir esta semana uno de los peores naufragios de la historia de Canarias.

Sobre el perfil de los que migrantes que llegan, explica que "el 98% son subsaharianos", la mayoría de ellos "de Mali huyendo de hambruna y guerra" o de Gambia "de una situación muy complicada de violencia y hambre". En este sentido, señala que "los mayores niveles de desnutrición que he visto han sido en pateras que vienen directamente desde Gambia".

Macu afirma que, actualmente, la llegada de migrantes, aproximadamente 15.000, a una isla como El Hierro, donde hay 10.000 empadronados, ha llevado a los servicios médicos a tener que pedir refuerzos, si bien apunta que se les han dado. "Fuera del hospital, los centros de acogida están muy sobrepasados". "Es como si Madrid tiene una población de 3 millones y de repente llegan 5 millones de migrantes", asegura.

Por todo ello, pide a los políticos "que se dejen de tonterías": "Esto es una crisis humanitaria y me da igual el color político. Es una vergüenza el reguero de muertos que hay en la ruta desde África a Canarias y todos deberían poner lo que haga falta para que Canarias no se vea colapsada y estas personas no tengan que salir de sus países de esta manera".