Marina Llorca es una modelo curvy e influencer que triunfa en Instagram hablando de 'body positive', un movimiento que, como ella misma explica, derriba tabúes como la celulitis, las estrías o incluso la regla: "Trata de normalizar y naturalizar lo que al final le pasa mucha gente". En su sección 'OK Boomer', Thais Villas ha podido charlar con esta joven que recuerda que en su adolescencia "hasta los 26 años ha sido una desesperación continua en cuanto a mi cuerpo" y que incluso sufrió bullying.

Ahora tiene una amplia comunidad de seguidores "que empatizan con estos temas" entre los que también hay chicos. Sin embargo, Llorca señala que en las redes sociales "seguimos sin tener diversidad y promoviendo esos mensajes tan peligrosos a chicas adolescentes de adelgaza, tienes que entrar en ese pantalón", aunque considera que es el usuario quien elige "qué mensajes consume y quién le representa".

Marina también afirma que "irme a un centro comercial a comprarme algo es prácticamente impensable" y que hay firmas que "consideran que hay ciertos perfiles que no van con los valores de marca: 'Producimos algo para ti, pero a la tienda en físico mejor no vengas'", comenta en el vídeo sobre estas líneas donde asegura que "la gordofobia existe, no solo en la moda, también en la vida en general" y defiende que "no podemos asociar felicidad, salud o éxito con delgadez".