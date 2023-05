La princesa Leonor se incorporará el 17 agosto a la Academia Militar de Zaragoza para iniciar su formación, tal y como hizo su padre Felipe VI. Tras este primer año, irá a la Escuela Naval de Marín, en Pontevedra, y concluirá en la Academia General del Aire, en la localidad murciana de San Javier.

Por ello, Cristina Gallego se mete en la piel de Margarita Robles, ministra de Defensa, para comprobar in situ un óptimo estado de las instalaciones ante la llegada de la heredera al trono. Dani Mateo, que interpreta a un recluta, es el encargado de limpiar el baño: "Esto es un trono y no lo de su padre". Pero la ministra no está muy conforme con el resultado: "Falta limpiar en profundidad".

Además, se niega a que duerma en literas en una habitación compartida: "Quiero pensar que se trata de un error y no va a dormir con más personas". Pero no solo eso, pues recalca que la princesa no puede levantarse "tan temprano" y exige que el toque será a las 12 y no de corneta, sino de cuarteto de cuerda interpretando a Schubert. "Tiene que ser una experiencia imborrable para la princesa", subraya, y que cuando vuelva a La Zarzuela pregunte: "¿Por qué vivimos en una chabola?".