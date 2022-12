El amor entre Jordi Pujol y Antonio Miguel Carmona ha salido a la luz. Según unas imágenes que tiene ‘El Intermedio’, los dos tortolitos no se cortan, y se mandan mensajes de amor en plena calle. El señor Pujol se disponía a atender a los medios, cuando Carmona salía de un edificio cercano. Al ver a su amado el militante del PSOE no lo dudo y le lanzó un beso seguido de un ‘te quiero’ que no pasó desapercibido, igual que el rubor en la cara de el catalán.