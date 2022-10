Después de hacer su tradicional monólogo en plató, El Gran Wyoming acude a la mesa del plató de El Intermedio, donde se encuentra con Sandra Sabatés. Y, como es habitual, protagonizan un cómico momento.

Esta vez, el presentador confiesa a su compañera que su look le recuerda a una famosa: "Estás clavadita a Nico, de 'The Velvet Underground'". "Esta gente no sabrá quién es porque no tienen mi edad", detalla El Gran Wyoming a Sandra Sabatés, que explica el motivo de que la vea diferente. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.