Para El Gran Wyoming, teniendo en cuenta los mensajes machistas de HazteOír, "lo menos contaminante de ese autobús es el motor diésel". Pero Sandra Sabetés recuerda que ésta no es la primera vez que el colectivo saca un autobús a pasear por las ciudades. En otra ocasión, el autobús tenía mensajes de odio para las personas transgénero o transexuales, lo que ha llevado al Ministrerio de Interior la declaración de utilidad pública a HazteOír.

El Intermedio en ese momento respondió sacando su propio autobús para defender a las personas transgénero con el mensaje "la identidad de género no se elige, que no la elijan otros por ti". ¿Qué harán esta vez? El Gran Wyoming sabe que "solo se contrarrestra un autobús con otro autobús". "Si el de Hazte Oír dice: 'No es violencia de género es violencia doméstica', el de El Intermedio diría: 'Si niegas la violencia de género, lo tuyo es de género tonto", dice el presentador.

Aunque de momento, desde el programa "sólo han sacado un hashtag: #StopTonterías", explica Wyoming, "porque la violencia de género es un asunto muy género y queremos que la única furgoneta que incite al odio sea la del tapicero cuando pase los sábados a las nueva de la mañana".

