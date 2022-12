Finalmente, habrá un encuentro entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. "A estas horas no tenemos muchos datos sobre la reunión de Barcelona, pero el problema no es que no los tengamos nosotros, es que tampoco los tenga la vicepresidenta Carmen Calvo", ha dicho Wyoming.

Las críticas más contundentes a la reunión han llegado de Pablo Casado, que ha dicho en el Congreso que Torra quiere una "guerra civil en Cataluña". Casado acusa a Quim Torra de querer una guerra civil, pero no duda en advertir que el último catalán que declaró la independencia acabó fusilado. Casado, relájese", ha comentado Wyoming.

Esquerra y Junts Per Cataluña votaron para declarar antidemocrática la Constitución española. "En qué quedamos, ¿la Constitución recoge el derecho de la autodeterminación y hay que respetarla, o no lo reconoce y es antidemocrática? Con tanto cambio de postura no se sabe que libro se han leído, si la Constitución o el kamasutra", ha concluído Wyo.

Wyoming responde a la "vía eslovena" de Torra: "Eslovenia sufrió la Guerra de los Balcanes. Aquí, sólo hemos sufrido la guerra de los balcones"

El Gran Wyoming responde en este vídeo de El Intermedio a la estrategía que porpone Quim Torra para llegar a la independencia. La controvertida vía eslovena que hace recordar a Wyoming "la Guerra de los Balcanes" que sufrió el país.

Wyoming responde a ERC tras decir que Sánchez fusilaría a los independentistas: "Sólo fusilaría algún párrafo de su tesis"

El diputado de ERC en el Parlament Antoni Castellà aseguró que el Gobierno "tendría tentaciones de fusilar" a los presos independentistas y Wyoming no ha dudado en responderle: "Nuestro presidente no fusila personas, si acaso algún párrafo de su tesis".