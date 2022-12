El Doctor José Roldán, jefe de radiología de urgencias del Hospital 12 de Octubre, cuenta que se enteró de su jubilación forzosa por una llamada de teléfono que le informó que tenía que recoger una carta. Al día siguiente ya no trabajaba porque tenía que coger forzosamente esos días. Todo lo que tenían que hacer los 700 médicos quedó pendiente y los pacientes no fueron atendidos.

No se sabe qué va a pasar con los pacientes porque “los compañeros no pueden hacer un doble trabajo”. “Somos profesionales con mucha experiencia y no nos merecemos esto”. Lo que ha hecho Sanidad “ha sido una canallada, así no se trata a un profesional”. Y es que, jubilándoles cogían “el camino fácil”.