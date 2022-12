DICE QUE EN UNA CASA NORMAL ENTRA MÁS VIOLENCIA QUE EN UNA PELEA DE GALLOS

Manuel Burque entrevista en El Intermedio a José Luis Martín Gutiérrez, presidente de la Federación Gallística de Canarias, que defiende las peleas de gallos que serán prohibidas por el gobierno canario. Martín Gutiérrez, preguntado sobre si los gallos disfrutan peleándose, ha respondido que "si no, no lo harían". Dice que "al animal no le está obligando nadie, lo hace con total libertad": "Al gallo si le duele, no va a pelear".