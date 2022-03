El Gran Wyoming entrevista en el plató de El Intermedio a Jordi Évole, a quien enfrenta a 'Lo que le falta a Lo de Évole': "Tú presumes de tus entrevistados como González, Messi o el papa, pero a tu gran colección de entrevistas te faltan algunos y esta noche te vas a enfrentar a ellos".

Por ejemplo, el presentador de El Intermedio recuerda a Jordi Évole que todavía no ha entrevistado a Vladimir Putin. "Nos ha hecho la cobra, pero hace años le enviamos un correo a la gente del Kremlin y nos contestaron diciendo que contemplarían la petición, pero, por suerte, no la contemplaron y no tuvimos que ir a entrevistarle", explica Jordi Évole ante la sorpresa de Wyoming, que le pregunta al periodista qué le preguntaría si tuviera delante a Putin. Puedes ver sus respuestas en el vídeo de arriba.