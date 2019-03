Joaquín Reyes, en la piel de Hermann Tertsch: "Gonzo, gentuza, como te coja te amago como a un conejo"

EL PERIODISTA, EN UN PROGRAMA DE VIDENCIA

Aprovechando las dotes de clarividencia que Tertsch demostró cuando escribió la valoración de algo que no había pasado antes de que pasase, Hermann ficha por la única cadena que le quedaba por probar: Astro TV, donde sustituirá a Sandro Rey. El colaborador emitía en ‘El Intermedio’ el estreno del programa dedicado a la “gentuza”. 'The very best of El Intermedio' recuerda la imitación de Joaquín Reyes.