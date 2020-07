Iván Lagarto es el colaborador de El Intermedio que se encarga de poner ritmo a las declaraciones de políticos y otros rostros públicos. Desde Isabel Díaz Ayuso, a Pedro Sánchez, pasando por el rey Felipe VI o el presidente de la Universidad Católica de Murcia.

El creativo pone un fondo musical por lo general bastante pegadizo para que las frases más llamativas queden en el recuerdo. Reggaeton, bachata, música bélica... da igual, cada canción, cada hit es de lo más bailable y es imposible quitártelo de la cabeza. Aquí te dejamos los 10 temazos que ha hecho Iván Lagarto en esta temporada del programa.

La iniciativa de Isabel Díaz Ayuso de alimentar a los niños madrileños con comida rápida dio la vuelta al mundo. Pizza, ensalada mediterránea, pop de pollo, patatas fritas y los macarrones boloñesa le sirvieron al colaborador de El Intermedio para hacer 'Pizza, pizza', un tema muy pegadizo con la presidenta de Madrid como protagonista.

Siguiendo con el buen ritmo y con Ayuso, Ivan Lagarto hizo un montaje musical tras escuchar las palabras de la popular en las que defendía que nadie se había muerto por la culpa de la contaminación."No me da la gana, la gente no se va a morir nunca" es el hit de la presidenta en defensa de la contaminación.

Isabel Díaz Ayuso también se ha atrevido con el reggaeton gracias a esta creación del colaborador de El Intermedio. Iván Lagarto hizo de las declaraciones de la presidenta en la que dijo que "muchos políticos de este país se han dedicado a hacer el paleto" una canción que hizo "temblar a Rosalía".

Del PP pasamos al Gobierno. En concreto al presidente que días después de ser investido se convertía en el protagonista del tema de Lagarto al asegurar que el nuevo Ejecutivo será "un Gobierno de acción". Atención al ritmaco que tiene esta canción de Pedro Sánchez.

Con música bélica, también el presidente del Gobierno con tambores y trompetas interpretaba el 'himno del coronavirus', un montaje que Iván Lagarto hizo con las declaraciones de Sánchez sobre el COVID-19: "Nuestros compatriotas están librando una guerra, nada nos va a detener hasta vencer".

Siguiendo con el Ejecutivo socialista y con los himnos, el colaborador de El Intermedio fue el encargado de ponerle ritmo a la comparecencia de Pablo Iglesias, en la que este quiso agradecer el comportamiento de los más pequeños de la casa durante el estado de alarma. Un hit titulado "Correr, saltar, respetando el distanciamiento social".

'Problemón' fue el tema bailable en el que Iván Lagarto convirtió las sorprendentes palabras de la vicepresidenta primera del Gobierno central Carmen Calvo sobre los posibles motivos de la incidencia del coronavirus en el mundo. Una canción que contagia las ganas de bailar.

La ministra de Hacienda María Jesús Montero fue la protagonista de uno de los hits inmortales del compañero de El Intermedio. La socialista canta "Salir, sumar y multiplicar" después de que los miembros del Ejecutivo se reunieran en una casa en Toledo.

El rey Felipe también ha protagonizado los clips de Iván Lagarto. El colaborador del programa mostró el 'otro' discurso del monarca tras las caceroladas que surgieron por toda España durante su discurso oficial sobre el coronavirus. "Tenemos que aguantar", es el título del hit.

Por último, el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, hizo una surrealista intervención en la que advirtió de que detrás de la pandemia de la COVID-19 había una conspiración. Según él, "las fuerzas del mal quieren controlarnos la libertad con un 'chis'". Una frase echa temazo gracias a Iván Lagarto.