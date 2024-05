Madrid ha acogido un homenaje al expresidente de la Comisión Europea, Jacques Delors. Isma Juárez aprovecha la ocasión para preguntar a los asistentes sobre la "reflexión" de Pedro Sánchez. La exministra de Exteriores, Arancha González Laya, le dice a Isma que no habla de "cuestiones domésticas". "Hoy solo Europa", añade. Isma, entonces, le pide un resultado para las elecciones Europeas. "Hay que ir a votar", afirma González Laya, "sobre todo los jóvenes", concluye.

Entre los asistentes también hay políticos internacionales, como Enrico Letta, ex primer ministro italiano. Isma, con un italiano cuestionable, le pregunta al político que, si tuviera que tomarse cinco días para reflexionar como Pedro Sánchez, que lugar de Italia le recomienda. "Pisa, mi ciudad", le dice Letta.

El reportero se cruza también conque, aparentemente, no va a atender a la prensa. Isma, a pesar de ello, le pregunta por la reflexión de. El expresidente socialista le dice que no ha reflexionado sobre la misma. Juárez también le pide un resultado para, pero González entra en su coche antes de darle una respuesta. "Nos hemos quedado sin porra de Eurovisión..., no tenemos el resultado del presidente", se lamenta.