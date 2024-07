En esta ocasión el reportero exploró Molina de Aragón, un municipio de Guadalajara que tiene el título de pueblo más frío de España. En el vídeo, el reportero entrevistó al dueño de una tienda que afirmó que "no tengo miedo al frío". "En la tienda no hace frío, en mi casa no hace frío y esa señora de ahí tampoco tiene frío", comentó señalando a una mujer que saluda a las cámaras de El Intermedio desde su balcón.

"Te veo todos los días. Tú puedes con todo", le confesó la vecina de Molina a Isma Juárez. Además, le terminó ofreciendo una bata para que el colaborador no pasara frío durante el rodaje. El reportero le propuso en ese momento un pequeño 'reto' para ponérsela según caía la bata desde el hogar de la mujer: "Como si fueran los Juegos Olímpicos".

