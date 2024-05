'Isabel Díaz Ayuso', en su versión de Cristina Gallego, llama a El Intermedio "porque ya está bien de meterse con Milei, conmigo, con Feijoo, con los judíos y con las judías con chorizo, porque también sois veganos".

La 'presidenta' de la Comunidad de Madrid asegura que "os molesta que quiera desmontar este peronismo bolchevique financiador de ETA y protector de Hamás". Desatada, 'Ayuso' culpa al "asusta niños que tenemos ilegítimamente en la Moncloa construida con los raíles que Óscar Puente roba y esconde en las saunas del padre de Begoña Gómez".

Wyoming le pregunta si todo esto no será para "no hablar del escándalo que afecta a su pareja", a lo que la 'política' responde desvelando detalles de "Nacho Cano, que es mi pareja de pádel". De Alberto González, comenta que su nuevo flequillo "no me convence mucho cómo le ha quedado, porque eso es lo que trae el sanchismo: recortes, desgracias, pobreza, orgías en el Viña Rock, que se retire Toni Kroos y que dentro de poco no podamos tomar una cañita fresquita en el bar".