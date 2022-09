Tras la muerte de la reina Isabel II otro asunto que copa todos los titulares es el reparto de la herencia de la monarca. Según se ha sabido, Carlos III recibirá la totalidad de la parte correspondiente a la Corona, "una auténtica fortuna que ascendería hasta los 28.000 millones de dólares y que comprendería tierras, propiedades, empresas y joyas", informa Sandra Sabatés. Por otro lado quedaría la herencia privada que, aunque la ley británica impide que se revele el patrimonio personal de los reyes, "los medios la estiman entre unos 500 y 600 millones de dólares".

"¡Eres una materialista!", espeta El Gran Wyoming a Sandra Sabatés, que justifica que es un momento tan "dramático y triste" que no debería hablarse de herencias: "A la gente le da igual el dinero, los palacios y las joyas". Lo que sí les interesa, aclara el presentador, es qué va a pasar con sus famosos perritos Corgies y El Intermedio tiene esa información: "Hemos sabido que el príncipe Andrés y su ex, Sarah Ferguson, se harán cargo de ellos". Al parecer la monarca le ha dejado una carta diciéndole lo siguiente: "Dear Andrew. Yo me ocupé de tapar tus mierdas, ahora tú te encargas de las suyas. Love, Mommy".