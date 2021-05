En 'La caída del imperio humano', Jorge Ponce explica a las generaciones que lleguen en un futuro a la Tierra que la basura estaba formada por restos de comida, ropa, plásticos, mueves y todo lo que el ser humano ya no quería en su vida o ya no nos sabía en el último cajón de la cómoda. Para que toda la basura que generábamos sirviera para algo nos inventamos una cosa que era reciclar, que era separarla según el material del que estuviese hecha y teníamos un sistema de colores para no liarnos.

"A las tres de la mañana llegaba el camión de la basura con el ralentí muy alto y no te podías volver a dormir", continua explicando. Aunque recuerda que había mucha gente a la que le costaba "reciclar" y por eso los vertederos estaban llenos, y la basura acaba en mares, montañas o en Wallapop, había a quien sí le gustaba reciclar. Pero advierte: "Si te pasabas acumulando basura dejabas de ser un hípster ecologista para convertirte en el alguien con Síndrome de Diógenes".

Ponce explica al futuro las mascotas

