Jorge Ponce vuelve a El Intermedio con una nueva entrega de 'La caída del imperio humano' en la que tratará de explicar al futuro qué era el sexo en nuestro tiempo o, como narra el colaborador, "el motivo que hace que el mundo se mueva" y que es "conocido como el ñacañaca o sacarle el brillo a la perla".

Ponce explica en el vídeo principal de esta noticia por qué el sexo no servía solo para perpetuar la especie: "Ese gustillo intenso que producía el sexo se llamaba orgasmo y algunos hombres lo tenían demasiado pronto. Sus parejas hacían como que no pasaba nada y luego les dejaban por su profesor de zumba". Además, no había una sola forma de tener sexo. Ni tampoco era tan fácil: "A la opción de tratar de convencer a otra persona de poner en común tus genitales con los tuyos se le llamaba cortejo o seducción, y había muchas formas". Jorge Ponce da todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia.

Ponce explica al futuro qué son los ejércitos

"En la guerra no se dice muertes, sino daños colaterales porque quedaba mucho mejor", así explica Ponce al futuro qué son los ejércitos, las guerras y los desfiles militares.