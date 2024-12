Inés Rodríguez hace un balance de su año con Thais Villas: "Ahora ya no sé si me miran por coja o por famosa"

Thais Villas e Inés Rodríguez se reencuentran para que la nueva colaboradora de El Intermedio haga un balance de su año. El año de Rodríguez, como afirma, ha sido "el mejor de su vida". "Espero que siga para arriba", añade, "pero, si no, no pasa nada". "El perreo hasta el suelo y el disfrute hasta el cielo", afirma Inés.

Inés afirma que, este año, ha podido quejarse mucho a través de la red. "A mí me encanta mucho hablar y quejarme y, de repente, ahora soy una chica de la tele", afirma. "Ahora ya no sé si me miran por coja o por famosa", argumenta, "asumo que es por guapa, y ya está". Inés comenta que, lo único malo que le ha traído es que ahora duerme menos. "Ahora soy una chica muy ocupada, igual tengo que aprender a decir que no a cosas", comenta.

Rodríguez afirma que sigue con la filosofía de que no informarse de nada de lo que hace. "Tengo que ir a sitios pero nunca se a que voy", cuenta. La colaboradora cuenta que un día, en una gala de premios, se encontró con Bertín Osborne. Ella iba descalza y el cantante le preguntó por qué se los había quitado y ella le explicó que le iban grandes pero, además, le dijo: "No pasa nada, a veces la vida no sale como queremos".