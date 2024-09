Inés Rodríguez se estrena en El Intermedio con 'El diario de Inés'. En esta primera entrega la joven quiere explicar todas aquellas cosas que no se deberían hacer al dirigirnos a alguien con discapacidad. Su primer consejo expone que hay que evitar tratar a las personas con discapacidad como héroes o campeones. "Pues sí, lo soy, pero por aguantarte y aguantar la precariedad laboral, la sociedad patriarcal en la que vivimos o el precio del alquiler".

El segundo consejos es no dar consejos médicos. "Que me pares por la calle para decirme que tu compañera de trabajo tiene una sobrina que le falta un pie a la que le vienen muy bien unas hierbas pues me está dando un poco igual", afirma. "Si quisiera opiniones médicas iría al sitio oportuno para pedirlas, gracias", añade la activista.

Inés indica que tampoco se debe preguntar por su acompañante ya que, como expone, a veces va sola y eso no hace necesario que le pregunten dónde está su acompañante. "Si estoy perdida yo te pregunto, no te preocupes", manifiesta. La logopeda también expone que no es necesario ayudar a las personas con discapacidad si estas no lo han pedido: "Sé que a veces parece que me voy a caer y puede parecer que necesito ayuda. Créeme que, en general, si la quisiera te la pediría y, antes de dármela, estaría guay que me preguntases si la quiero".

El quinto consejo expone que tampoco es necesario preguntar por otras personas con discapacidad ya que, como indica, "no somos un club, no nos conocemos entre todos, no tenemos un grupo de WhatsApp para contar nuestras movidas". Rodríguez concluye que "ante la duda... te calles, hablar está sobrevalorado y tu opinión, casi nunca, es necesaria".