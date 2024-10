Inés Rodríguez visita el plató de El Intermedio, en esta ocasión para analizar las tremendas dificultades que encuentran los jóvenes con discapacidad para acceder al mercado laboral y defender las medidas de discriminación positiva que facilitan su inclusión.

Inés también explica en el vídeo sobre estas líneas que en su curriculum deja "las cositas claras": "Pongo todo lo buena trabajadora que soy, todo lo guapa y lista y que poseo un certificado de discapacidad del 78% y ellos ya que lo gestionen como consideren oportuno".

En su profesión de logopeda, asegura que "hay veces que me han confundido con otra paciente: me ceden el asiento, me preguntan qué hago ahí", algo que, sin embargo, comenta que aprovecha "para ser más cercana a ellos".

Además, señala que en las primeras consultas, "dado que yo tengo acceso a los historiales médicos de las personas que trato, me aseguro de que tengan el mío, porque me parece justo". "Me gusta mucho explicar lo que me pasa a mí para que lo tengan claro y generar esta confianza que es el primer paso en una relación entre terapeuta y paciente", apunta.

De cara a las entrevistas de trabajo, Inés afirma que "soy sincera en cuanto a las cosas que no puedo hacer, pero todo el mundo en su puesto de trabajo habrá cosas que se le dan mejor o peor". "Decir tus puntos fuertes y saber derivar en otros profesionales forma parte de la profesionalidad", sentencia.