Tras sus decepcionantes resultados en Andalucía, Macarena Olona (interpretada por Cristina Gallego) se ha ido a un monte a hablar con dios. "Señor, soy yo, tu hija Macarena de 'Graná', la lideresa que los andaluces no han sabido valorar lo suficiente", destaca 'Olona', que pregunta a dios qué debe hacer: "Estoy hecha un lío, ¿me quedo en Andalucía o me voy a Madrid?, yo seguiré tus designios, sobre todo si me dices que me voy a Madrid".

"Macarena, Macarena, soy yo, dios, he oído tus súplicas y estoy aquí para guiarte", le responde dios a 'Olona', a la que le explica que se iba a aparecer como paloma, pero como a Vox le gusta tanto la caza, tenía miedo de llevarse un perdigonazo. Además, dios afirma que debe sacrificarse por los andaluces tras los votos que ha conseguido: "Aunque hayas fracasado en las elecciones, debes ser fiel a tus palabras y quedarte en Andalucía". Cuando 'Olona' intenta convencerle de volver a Madrid, dios se enfada y le dice que a él no le puede "engañar con bulos". Es más, dios le recuerda que la biblia dice que hay que amarse los unos a los otros. "Últimamente todo el mundo me decepciona, ¿qué va a ser lo siguiente, pillar a Ortega Smith en el 8M?", afirma indignada 'Olona' que destaca que no quiere ser hija "de un dios podemita".