Rubén Doblas Gundersen, más conocido como 'El Rubius', ha anunciado que se muda a Andorra porque todos sus amigos están allí y porque no tendrá que pagar tantos impuestos. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí", ha anunciado el 'youtuber' en uno de sus directos a través de Twitch. Andorra tiene unos impuestos más bajos, lo que, para Doblas, "es un plus, obviamente".

Esta marcha ha provocado multitud de reacciones y críticas en redes sociales. El presentador de Zapeando y El Intermedio, Dani Mateo, ha escrito dos tuits que ya se han hecho virales, en los que deja muy clara su postura sobre las personas que se van a Andorra para pagar menos impuestos: "Todos queremos irnos a Andorra dos o tres veces al día al ver lo que hacen con nuestros impuestos, pero luego tienes un cáncer y das las gracias por cada euro que pagaste".

"Y que conste que a mí el Rubius me cae de puta madre y respeto su decisión - faltaría más - pero me da pena porque si todos hacemos lo mismo, adiós al ya raquítico estado del bienestar, no sé. Igual me he hecho viejo y el futuro era esto", continúa Dani Mateo en otro comentario de la conocida red social.

Cinco cosas que no sabías sobre los impuestos

