Dani Mateo inaugura la sección 'Gente de repente' en El Intermedio, donde explica a El Gran Wyoming la última polémica protagonizada por la cantante Rosalía en torno a la letra de su tema 'Hentai', que le ha leído en el plató. "Tú me dices las palabras que conoces", ha dicho Mateo, antes de empezar con la primera estrofa: "De momento no, ¿no?", ha preguntado.

Sin embargo, la respuesta de Wyoming descoloca a Mateo y desata las risas en el plató de El Intermedio: "No, pero me estás poniendo cachondo". Puedes ver el divertido momento en el vídeo que ilustra estas líneas, en el que el presentador concluye sobre la canción que "esas rimas no las firmaría Bécquer, pero parece pegadiza".