“Con razón Zapatero apoyó la guerra de Afganistán”

WYOMING HABLA DE UN VIDEOCLIP CLONADO POR MILITARES

Dani Mateo cree que la clonación humana no es una buena noticia por como acabó la oveja Dolly. Hay que tener cuidado con la clonación porque “cuando haces clon ya no hay stop”, comenta Wyoming. Sobre todo a las de internet, los ‘meme’. Las imágenes son difíciles de clonar, pero más aún lo son los vídeos. Los soldados americanos destinados en Afganistán decidieron clonar plano a plano el videoclip de ‘Call me maybe’.