Con el abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en la sesión de investidura, "no solo se han abierto las puertas de la Moncloa, también se han abierto las puertas del infierno".

Al menos, ha explicado Dani Mateo, a juzgar por el último tuit del arzobispo de Oviedo, que pedía a la Virgen de Covadonga que ayudase a nuestro país "por lo que se nos venía encima". "Santina, sálvanos y salva España", pedía monseñor Jesús Sanz Montes.

Sin embargo, Dani Mateo ha encontrado pruebas de que, en realidad, la patrona de Asturias sería afín al nuevo gobierno PSOE-Unidas Podemos. "Me da a mí que, si de ella depende, esta coalición va a durar décadas, porque parece una devota de este Gobierno", ha dicho.

"En una mano lleva una rosa, símbolo del PSOE, y a sus pies tres niños, un claro y evidente símbolo de Pablo Iglesias", ha precisado Dani Mateo, que ha concluido: "No sé si va a salvar España, pero seguro que no le va a dar like al tuit del arzobispo".

Otros momentos destacados

Precisamente, este mismo jueves se ha conocido que el nuevo Gobierno contará con cuatro vicepresidencias, algo que habría molestado en Unidas Podemos. Una de ellas estaría ocupada por Teresa Ribera, y el Gran Wyoming ha compartido su propia reflexión al respecto: "Puestos a elegir a un 'Ribera', mejor Teresa que Albert".

Donde la formación del nuevo Ejecutivo de coalición no ha sentado nada bien es en Vox. El partido de extrema derecha ha lanzado un vídeo en el que insta a los españoles a manifestarse contra el Gobierno de Sánchez, pero El Intermedio no ha podido evitar mejorárselo: