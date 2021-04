Dani Mateo cree que "la voz más autorizada de España" para hablar de vacunas es la de Mabel Campuzano, exdiputada de Vox y consejera de Educación de Murcia. Y es que preguntada sobre sus intenciones a la hora de vacunarse, ha respondido: "Si personalmente estoy diciendo que no me voy a vacunar, no puedo decir lo contrario, tengo que ser honesta conmigo misma. No digo nada en contra de la vacuna, solo que yo no me voy a vacunar". "No le gusta criticar, pero sembrar la duda le da igual", ha comentado al respecto Dani Mateo.

Para aclarar su posicionamiento, la política ha señalado que cuestiona esta vacuna pero no está en contra de la evolución de las especies "ni he vuelto a Atapuerca ni nada por el estilo". A lo que el presentador añade: "Igual se refiere a que nunca ha salido de allí".

El análisis de Cristina Gallego de Mabel Campuzano

Cristina Gallego repasa en este vídeo de El Intermedio el perfil de "Mabel Campuzano, la nueva Consejera de Educación y Cultural de Murcia que implantará el veto parental y cuestiona las vacunas y las PCR.